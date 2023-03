O conteúdo das três caixas de joias descobertas em poder de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas semanas totaliza 14 peças - entre elas anéis de diamantes, dois relógios, sendo que um deles é em ouro branco, e outros assessórios de luxo, como canetas rose gold. Juntas, o valor estimado das peças fica entre R$ 17 milhões e R$ 18 milhões, no mínimo. A existência dos três pacotes, bem como as tentativas do ex-presidente de mantê-los em seu acervo privado, foi revelada em reportagens do Estadão.

Confira o que havia em cada um dos pacotes e o valor estimado dos conjuntos:

Primeiro pacote

Todos os itens são da marca Chopard e têm diamantes:

Colar

Anel

Relógio

Par de brincos de diamantes

Valor: R$ 16,5 milhões.

Joias do primeiro pacote que Jair Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita. Foto: Estadão

Segundo pacote

Todos os itens são da marca Chopard:

Relógio com pulseira em couro

Par de abotoaduras

Caneta rosa gold

Anel

Masbaha rose gold

Valor: perto de R$ 1 milhão.

Segundo pacote de joias recebido por Bolsonaro. Foto: Reprodução TV Globo

Terceiro pacote

Relógio da marca Rolex, de ouro branco e cravejado de diamantes

Caneta da marca Chopard prateada, com pedras encrustadas

Par de abotoaduras em ouro branco, com um brilhante cravejado no centro

Anel em ouro branco com um diamante no centro

Masbaha de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes

Valor: R$ 500 mil.

Terceiro pacote de joias dado a Bolsonaro. Foto: Estadão