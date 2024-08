Guilherme Boulos, do PSOL, chegou no debate para combater o que pesa contra ele. A fama de radical. Estava bem barbeado e com um blazer bem cortado, para evocar ponderação. Repetiu algumas vezes que foi professor como vacina para a acusação de que não teria trabalhado para valer na vida. Lembrou que dialoga com prefeitos de vários lugares do mundo. Por outro lado, chamou o outsider Marçal de Padre Kelmon da eleição e recebeu de volta que será exorcizado num dos momentos mais vergonhosos da história dos debates para a prefeitura. Ganhou no troféu vestimenta elegante, melhor do que ser acusado de invasor de residências.

O bicho-papão das eleições municipais brasileiras, o ex-coach (?) Pablo Marçal, do nanico PRTB, ficou rico com cursos em que ensinariam os outros a ganharem dinheiro, mas que na prática só o tornou mais um milionário. Já se sabe que utiliza dos debates para fazer cortes e jogar nas suas potentes redes sociais. Com certeza utilizará a pergunta a Tabata na qual questiona o fato dela não ter uma candidata negra para depois exaltar sua própria vice “mãe, negra e mulher”. Também chamou Boulos “de PT Kids” e voltou a insinuar sobre uso de drogas (desnecessário dizer que não apresentou provas). Para evitar as acusações de superficialidade, disse que também é “jurista” e professor, no caso “o mais bem pago do país”. Foi com certeza o melhor no critério ex-coach de moralidade duvidosa.

Tabata Amaral, PSB, é tida como a “menina prodígio” entre os postulantes da prefeitura – houve uma insinuação misógina neste sentido por Marçal. Estudiosa e bem-informada, é a que melhor parece ter decorado scripts, regras. “Acho muito bonito que todo mundo virou professor nesse debate”, afirmou. Com tanto preparo, ganha o título de melhor aluna enfadonha. A caxiona mostrou as garras ao chamar o prefeito de “rouba mas não faz”, depois de ouvir que passa muito tempo fora de São Paulo (numa referência às idas de Tabata a Recife para visitar seu prefeito, João Campos.