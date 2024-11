O que fazer com essa informação da força da chamada extrema direita no Brasil e no mundo? Esconder Bolsonaro? Proibi-lo de se expressar nos jornais? Além do problema ético de tal atitude, Não adianta do ponto de vista pragmático. Os líderes da direita brasileira e ao redor do mundo, fortíssimos nas redes sociais, dispensam a interlocução tradicional. Bolsonaro não precisa da Folha, da Rede Globo, ou mesmo do Estadão para falar com seus interlocutores. O mesmo podemos dizer de outros expoentes dessa nova direita, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), entre tantos outros (e regular as redes não vai mudar muita coisa dessas circunstâncias, talvez nada, ao contrário do desejo da presidente do PT, Gleisi Hoffmann).

A estratégia de “vamos colocar a cabeça por debaixo da terra” e fingir que nada disso ocorre não vai funcionar. O melhor a fazer, para o bem da democracia, é trazer esses direitistas inconvenientes para o debate público. Muitas vezes a força desse pessoal é negar e questionar abertamente a imprensa, não ir para o campo dos argumentos e contra-argumentos. Bolsonaro em um jornal tradicional significa que em certos momentos ele quer operar na “normalidade” – o que não significa normalizá-lo. O ex-presidente misturou fatos e informações erradas no seu artigo e cabe a uma sociedade madura (e não histérica) respondê-lo, mostrar onde está o erro, que as conclusões apresentadas não se seguem das premissas. E lembrar que democracia não é exatamente a praia dele, claro. No argumento, e não pela proibição, eles, os direitistas radicais, podem perder – por inconsistência.