Rosângela optou por uma função diferente de Michelle Bolsonaro, que talvez tenha tentado fazer uma ponte entre o ex-presidente e o público evangélico – o que significou até uma aspiração por uma nação teocrática. A anterior, Marcella Temer, resolveu de fato abraçar o discreto papel de bela, recatada e “do lar”, o que certamente lhe poupou de muitos problemas, mas não das maledicências.

Marisa Letícia, ao que consta, sempre exerceu o poder, mas longe dos holofotes – pode ser até que tenha nomeado um ministro do Supremo. Ruth Cardoso, que foi além da assistência social e implantou os programas de transferência direta de renda no governo federal que resultaram no Bolsa Família, tinha uma formação intelectual que a ombreava com FHC. Temos ainda o caso de Rosanne Collor, humilhada publicamente pelo marido quando os órgãos assistenciais que comandava se envolveram em atividades suspeitas.

Não temos na nossa história, por outro lado, uma experiência de primeiro-marido para fazermos uma comparação. Ao redor do mundo, quando uma mulher chega ao poder, esse homem não costuma ser levado muito em conta politicamente. Aliás, quem foi o marido da ex-primeira-dama da Alemanha, Angela Merkel, mesmo? Que papel teve em seu longo governo? Qual o papel do homem casado com a pessoa mais poderosa de uma nação? O que ele adquire? Uma chefe de Estado mulher não tem o poder de tornar o marido também uma autoridade? Também machismo.