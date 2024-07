Festas ‘privês’ movimentam sucessão na Câmara e lista de presença vira termômetro da disputa

BRASÍLIA – Cada vez mais próximo de a Câmara dos Deputados ter um novo presidente, dois dos principais candidatos para o cargo terão um termômetro da disputa por meio de festas que serão realizadas nesta semana. Elmar Nascimento (União-BA) completou 54 anos no sábado, 6, e fará uma festa nesta quarta-feira, 10. Antônio Brito (PSD-BA) antecipou o movimento e organizou uma celebração para ocorrer um dia antes, na terça-feira, 9.

Aproveitando-se de que nove deputados do PSD fariam aniversário, Brito decidiu fazer uma festa de aniversário dos integrantes da bancada, de modo a Elmar não ter o único grande evento no que deve ser a principal movimentação dele antes do recesso parlamentar, a partir do dia 17 de julho.

Antônio Brito e Elmar Nascimento são dois dos principais candidatos à presidência da Câmara Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Assim como ocorreu no aniversário de Marcos Pereira (Republicanos-SP), em abril, a expectativa é que lideranças no Congresso, ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades participem das celebrações. Ainda que a eleição apenas ocorra em fevereiro do próximo ano, os líderes tomarão decisões importantes nas próximas semanas. A expectativa é que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), oficialize a decisão sobre quem vai apoiar em agosto, após o recesso parlamentar. Também é esperado que a Câmara se esvazie após a folga quinzenal, já que os deputados deverão se voltar às eleições municipais.

Será a segunda festa de aniversário que Elmar fará. No sábado, ele fez uma celebração mais reservada na Bahia, onde passou o final de semana. Lira deve comparecer nos dois eventos.

Do lado de Brito, deputados aniversariantes do PSD mobilizaram bandas para tocarem na festa. Estão previstos shows de Dudu Nobre, de Gilmelândia (ex-cantora da Banda Eva e da Banda Beijo) e de sertanejo. Ajudaram, entre outros, Laura Carneiro (RJ) e Diego Coronel (BA).

Aliados de Elmar minimizam o evento. Para eles, a presença que haverá no evento realizado pelo líder do PSD na Câmara em um restaurante no Lago Sul não indica necessariamente a força de Brito na disputa pela presidência da Casa, já que é um evento de aniversário de demais deputados da sigla. Um desses aliados conta que apenas vai à festa em razão de ter recebido o convite de um amigo próximo que ele tem no PSD.

A aliados, Brito descarta estar antecipando o próprio aniversário – ele completará 55 anos apenas em janeiro do próximo ano.

A festa de Marcos Pereira deve dar o tom às duas novas celebrações. Ministros do STF, do governo Lula, lideranças partidárias e demais autoridades marcaram presença na festa do outro candidato à presidência da Câmara, que contou com vastas opções de comes e bebes e um show de repertório musical variados.

“Esse cara sou eu”, de Roberto Carlos, foi uma das canções tocadas na celebração. Os músicos até adaptaram o refrão para “esse cara é o Marquinhos”.

Apoio de Lula e Bolsonaro

Dois atores são considerados cruciais para a decisão do candidato neste momento: Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em junho, Bolsonaro disse que apoiará o candidato indicado por Lira. Elmar, amigo do alagoano, é o favorito para ganhar a nomeação. Mas o próprio Lira disse que Lula teria o poder de veto no nome indicado. O líder do União na Câmara fez gestos de aproximação a Bolsonaro, quando, por exemplo, votou contra a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso sob a acusação de ser o mandante do assassinato da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL). Brito votou contra. Num gesto mais recente de aproximação com deputados bolsonaristas, Elmar articulou para que o oposicionista Rodrigo Valadares (União-SE) fosse indicado relator para um projeto de lei que vista anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro, como mostrou a Coluna do Estadão.

O governo ainda não sinalizou quem apoiará. A relação de Elmar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, melhorou e os dois dialogam. PT e União Brasil são rivais na Bahia e essa disputa foi um empecilho para a proximidade de Elmar ao governo.

Tido como candidato preferido pelo governo, Brito se reuniu com Bolsonaro neste final de semana, como mostrou a Coluna do Estadão. O deputado disse que a alcunha de governista é verdadeira, mas vale para todos os governos. Há resistências dentro do PL ao nome de Elmar, tido como um parlamentar truculento no trato com deputados.

Neste momento, Elmar, Brito e Pereira são os principais favoritos na disputa pela presidência da Câmara. São também cotados e, por enquanto, correm por fora, os líderes Dr. Luizinho (PP-RJ), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)