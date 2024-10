Como tem o ônus de ter que tirar o prefeito da cadeira, o candidato do PSOL, apadrinhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dispara em todas as direções possíveis. O apagão na capital do Estado é mote para o oposicionista criticar a gestão Nunes. Como também são todos os problemas sérios que a cidade enfrenta e que, como prefeito, o candidato do MDB não teria atuado para resolver.

Uma das frentes abertas por Boulos pode, no entanto, se voltar contra ele. O deputado usou o primeiro confronto com o adversário, na TV Band, para lembrar que o vice de Nunes, o coronel da PM Mello Araújo (PL) declarou publicamente que um policial precisa abordar de forma diferente moradores dos Jardins e da periferia.

Boulos mirou na truculência que policiais usariam em abordagens de pobres. Quem já foi vítima de uma batida policial e se sentiu mal tratado vai entender do que o candidato do PSOL está falando. Mas, geralmente, essa percepção da PM como um risco vem mais do eleitor com pendores de esquerda. Assim, a mensagem que Boulos passa seria para um eleitor que já é seu e ele precisa conquistar outro tipo de gente.