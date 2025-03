Funeral político e ato esvaziado: o que dizem colunistas do Estadão sobre Bolsonaro em Copacabana

Para Ricardo Corrêa, se o objetivo principal da mobilização era mostrar força ou reforçar que se Bolsonaro for preso poderá acontecer “tudo”, como sinônimo de caos social, como afirmou Silas Malafaia no mesmo palco, o resultado não veio como o esperado.

“O ex-presidente que prometeu receber 1 milhão de pessoas, depois 500 mil, reuniu bem menos gente que nos atos anteriores. Foram 18,3 mil, segundo o Monitor do Debate Político do Cebrap/USP. O de 7 de setembro na Paulista reuniu 45 mil. O de fevereiro, 185 mil. O da mesma Copacabana em 21 de abril do ano passado, 32,7 mil. E, mesmo online, a transmissão oficial deste domingo não passou de 29 mil pessoas simultâneas assistindo no ápice de seu discurso. Bem abaixo dos padrões alcançados pelo ex-presidente no passado. Há um sinal de que até seus apoiadores estão cansando, o que pode sugerir um incômodo com uma pauta distante da realidade do brasileiro.”