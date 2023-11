Maceió entra em estado de alerta, e Brasil pode enfrentar desastre ecológico

A Defesa civil de Maceió emitiu alerta para que a população não se aproxime da área da laguna Mundaú.

A laguna está sobre cavidades que se formaram, no processo de mineração, feito pela Braskem. A atividade mineradora provocou um desastre ambiental em Maceió. Bairros inteiros tiveram que ser desocupados. Crateras se formaram sob o solo, provocando afundamento de bairros.

Bairros inteiros de Maceió precisaram ser desocupados em razão de danos causados por mineração da Braskem Foto: PEI FON/Zimel Press

A Defesa Civil monitora diariamente as cavidades que estão debaixo da laguna. Geógrafos, cartógrafos, geólogos participam do monitoramento. Com sismógrafos e outros aparelhos, verificam o deslocamento vertical e horizontal do solo. Uma das cavidades, a de número 18, está prestes a se romper.

Para ilustrar, a laguna é como uma pia com um tampão. É esse tampão que está prestes a se romper. Quando isso acontecer, a laguna receberá enorme quantidade de sal, afetando mangues, vida aquática. Toda a população já foi retirada do local.

Segundo o chefe da Defesa Civil, Abelardo Pedro Nobre Jr., desde desde o dia 6 de novembro, os sismos estão numa intensidade cada vez maior, frequência cada vez maior e distância cada vez menor, uma sinalização de que esta cavidade – ou mina- vai se romper. Um desastre ecológico tremendo.