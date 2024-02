Enquanto a geração dele buscava lucro pelo lucro, focava apenas no ROI ( return over investment), Diniz trazia para o Brasil Raj Sisodia. Sisodia foi um dos fundadores do Capitalismo Consciente, um modelo de negócios que alinha lucro com alto propósito e responsabilidade social. Resumidamente, a meta é tornar negócios mais prósperos, mais sustentáveis e que beneficiem a sociedade. Tudo isso, que até hoje é novidade para muitos por aqui, já estava na agenda de Diniz há mais de 12 anos.

Como palestrante, professor, Diniz levou conteúdos sobre liderança humanizada, com foco em resultado financeiro, mas também com resultados positivos para pessoas e para o ambiente.

Pregava que o verdadeiro líder "desce conhecendo e sobe fazendo." Como dizem os jovens, "suco" de boa governança.

"Sempre encarei a vida como competição, "disse Abilio Diniz ainda na década de 1990, em entrevista ao Estadão.O espírito competitivo, decisivo para o sucesso no ambiente de negócios, se repetiu na vida pessoal, na paixão por esportes. Há poucos dias, ele publicou um vídeo em redes sociais. Estava em Aspen, nos Estados Unidos. Gravou, quando nevava, e falou como atleta teimoso:" estou aqui me recuperando de duas cirurgias no joelho, para que eu realmente volte a esquiar."

Abilio Diniz, uma vida com propósito e com significado.