GO: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores de Goiás definiram, neste domingo (2), 41 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Bruno Peixoto, do União Brasil, com 73.692 votos. Ele tem 48 anos e é aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade

Os deputados estaduais eleitos em Goiás

Bruno Peixoto (União Brasil): 73.692 votos

Lucas do Vale (MDB): 55.747 votos

Lucas Calil (MDB): 50.843 votos

Issy Quinan (MDB): 47.453 votos

Amilton Filho (MDB): 46.556 votos

Antônio Gomide (PT): 45.256 votos

Virmondes Cruvinil (União Brasil): 42.925 votos

Lincol Tejota (União Brasil): 41.456 votos

Henrique César (PSC): 40.506 votos

Cairo Salim (PSD): 40.359 votos

Vivian Naves (PP): 38.574 votos

Jamil Calife (PP): 38.248 votos

Paulo Cezar Martins (PL): 37.638 votos

Renato de Castro (União Brasil): 35.842 votos

Amauri Ribeiro (União Brasil): 35.060 votos

Major Araújo (PL): 33.928 votos

Delegado Eduardo Prado (PL): 33.828 votos

Charles Bento (MDB): 33.280 votos

Wagner Neto (PRTB): 32.543 votos

Talles Barreto (União Brasil): 31.961 votos

Quirino (Republicanos): 31.559 votos

Veter Martins (Patriota): 30.836 votos

Wilde Cambão (PSD): 29.908 votos

Lineu Olimpio (MDB): 29.775 votos

Clecio Alves (Republicanos): 28.322 votos

Thiago Albernaz (MDB): 28.229 votos

Gustavo Sebba (PSDB): 27.973 votos

André do Premium (Avante): 26.063 votos

Coronel Adailton (PRTB): 25.610 votos

Anderson Teodoro (Avante): 25.552 votos

Bia de Lima (PT): 24.391 votos

Alessandro Moreira (PP): 23.345 votos

Dr. José Machado (PSDB): 22.928 votos

Mauro Rubem (PT): 22.304 votos

Gugu Nader (Agir): 21.743 votos

Julio Pina (PRTB): 21.243 votos

Zeli (PRTB): 20.967 votos

Rosângela Rezende (Agir): 19.965 votos

Karlos Cabral (PSB): 18.777 votos

Cristiano Galindo (Solidariedade): 17.788 votos

Cristóvão (Patriota): 17.484 votos

Veja os resultados e as últimas notícias das eleições 2022