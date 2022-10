Ronaldo Caiado, do União Brasil, é reeleito governador do Goiás

Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi eleito neste domingo, 2, governador de Goiás para os próximos quatros anos. Ele foi reeleito, com vitória no primeiro turno.

Com 99,15% das urnas apuradas, às 21h04, o empresário recebeu 1.790.258 votos, o que representa 51,75% dos votos válidos. A vitória no primeiro turno já era estimada por pesquisas eleitorais.

O segundo candidato mais votado foi Gustavo Mendanha, com 872.705 votos. O terceiro colocado, Major Vitor Hugo, somou 513.067 votos.

Médico, Caiado tem uma carreira política de mais de três décadas. Já concorreu até mesmo a presidente. Em 2018, no segundo turno, chegou a pedir votos para Bolsonaro na disputa ao Planalto, mas rompeu com o presidente, que indicou o deputado federal Vitor Hugo (PL) para a disputa majoritária no Estado.

Ronaldo Caiado foi reeleito governador Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Veja os votos dos candidatos a governador de Goiás:

Ronaldo Caiado (União Brasil): 33.888 votos (51,75%)

Gustavo Mendanha (Patriota): 872.705 votos (25,23%)

Major Vitor Hugo (PL): 513.067 (14,83%)

Wolmir Amado (PT): 241.518 (6,98%)

Cintia Dias (PSOL): 19.522 (0,56%)

Edigar Diniz (Novo): 9.531 (0,27%)

Professora Helga (PCB): 6.972 (0,20%)

Professor Pantaleão (UP): 5.385 (0,16%)

Vinícius Paixão (PCO): 258 votos (0,01%), anulado sob judice

Brancos: 151.879 (4,02%)

Nulos: 165.479 (4,37%)

