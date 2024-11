Governo do DF anuncia reforço na segurança do Planalto, STF e Congresso após explosões

BRASÍLIA – A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou na noite desta quarta-feira, 13, que a Praça dos Três Poderes permanecerá isolada até que se tenha garantia de segurança no local. O corpo do homem que morreu após explodir uma bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) permanece na praça por ainda estar com explosivos.

Após as explosões por volta das 19h30, o acesso à praça foi fechado e o policiamento reforçado nos arredores do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo. Equipes de varredura foram enviadas ao local. Agentes da Polícia Federal também foram deslocados para as proximidades dos prédios do Congresso e do Supremo.

Corpo de um homem foi encontrado na Praça dos Três Poderes após estrondos Foto: Wilton Junior/Estadão

Em entrevista no Palácio do Buriti, sede do governo do DF, Celina evitou confirmar a identidade do homem que morreu após a explosão em frente ao prédio do Supremo. A governadora em exercício afirmou que uma das linhas de investigação é que ele seja o catarinense Francisco Wanderley Luiz, dono do carro que explodiu nas proximidades da Câmara minutos antes.

PUBLICIDADE Celina disse que é preciso ter cautela para saber a natureza do que ocorreu. “O primeiro ato que aconteceu foi a explosão do carro. Depois, o cidadão se aproximou do Supremo, ele tentou entrar dentro do prédio, não conseguiu e teve a explosão ali na porta”, disse Celina. A polícia encontrou um timer e outros explosivos no corpo do homem. Um robô está sendo usado para identificar as bombas remanescentes. Sobre o tipo de artefato atado ao corpo do homem que morreu em frente ao Supremo, a governadora em exercício disse que ainda é preciso aguardar a perícia para saber o que foi usado.

Celina disse que, por enquanto, o caso é tratado como suicídio. “Até o momento só temos uma vítima. Mas é muito prematuro sair falando sem ter a investigação”, disse a governadora. Ela afirmou ainda que a segurança da capital federal funciona perfeitamente. “Temos a melhor segurança pública do Brasil. Nós temos a missão de proteger os Poderes. Tanto foi que aconteceu e a nossa Polícia Militar estava lá. Atos como esse de lobo solitário acontecem em lugares mais protegidos do mundo”, afirmou.

A governadora em exercício do DF afirmou ainda que conversou com as autoridades do Congresso e com a Polícia Federal, que também está apurando o caso. Celina Leão informou que sugeriu aos chefes dos Poderes o cancelamento do expediente nesta quinta-feira, 14, nos prédios localizados na Praça dos Três Poderes, por segurança.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, está em Roma, na Itália, de férias, desde sábado, 9. O retorno dele está previsto para a próxima sexta-feira, 15. Celina Leão afirmou não ter informações sobre um retorno antecipado do governador por causa do incidente. “Ele (Ibaneis) tem as informações, sabe o que está acontecendo, sabe que nós temos controle sobre as nossas forças de segurança e a gente espera que seja um lobo solitário, como já aconteceu outras vezes na Esplanada dos Ministérios.”

Também participam da entrevista o secretário de Justiça, Gustavo Rocha, o comandante do Corpo de Bombeiros, Sandro Gomes, a comandante da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros, e o secretário de Segurança, Alexandre Patouri.