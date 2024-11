Ibaneis está em Roma durante explosão na Praça dos Três Poderes, em Brasília

BRASÍLIA – O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, está em Roma, capital da Itália, para uma visita ao Papa Francisco. Nesta quarta-feira, 13, a Praça dos Três Poderes foi alvo de explosões e um homem foi morto. A polícia do Distrito Federal, sob o comando de Ibaneis, é responsável pela segurança do local.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, assumiu interinamente o governo no início da semana. Ibaneis desembarcou em Roma no domingo, 10, e voltaria a Brasília nesta sexta-feira, 15. Celina convocou uma coletiva de imprensa no Palácio do Buriti para falar sobre a ocorrência.

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Foto: Wilton Junior/Estadão

Quase duas horas e meia depois das explosões, o governador se pronunciou pelas redes sociais. “Muito grave o que acaba de ocorrer na Praça dos Três poderes e no Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Todas as unidades de segurança e de inteligência do Governo do Distrito Federal estão orientadas a agir com rigor e celeridade para identificar o autor ou autores, bem como a motivação para esses ataques”, escreveu Ibaneis no X.

“Minha total solidariedade às autoridades e servidores dos três poderes, desejando que a segurança de todos seja prontamente restabelecida”, escreveu.

PUBLICIDADE Após os atentos do dia 8 de janeiro de 2023, Ibaneis chegou a ser afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em função das falhas na segurança da Praça dos Três Poderes, que foi invadida por golpistas na ocasião. O magistrado autorizou o retorno do político à cadeira de governador dois meses depois.

Neste ano, Ibaneis também não estava em Brasília no dia em que o Parque Nacional começou a pegar fogo, no meio de uma das secas mais severas da história, e só retornou à capital do País no dia seguinte, após uma reunião de emergência convocada por ele mesmo para discutir enfrentamento às queimadas.