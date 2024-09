Governo de Minas Gerais troca comando da Polícia Militar; veja os novos nomes

O coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, atualmente chefe do Gabinete Militar do Governador (GMG) e coordenador estadual de Defesa Civil, formou-se oficial em 1998. É bacharel em Direito e especializado em Segurança Pública e Defesa Social. De acordo com nota divulgada pelo governo do Estado, ele possui “grande experiência operacional” e acumula outros cargos de comandos no currículo, como do Pelotão de Choque no 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 207ª Companhia Tático Móvel.

O coronel Maurício José de Oliveira é atualmente corregedor-chefe da PM-MG e tornou-se oficial em 1999. Bacharel em Ciências Militares e Direito, ele é especializado em Direito Público, Segurança Pública e Gestão Estratégica em Segurança Pública.