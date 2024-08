Haddad diz esperar orçamento “confortável” em 2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o orçamento de 2025 terá mais “conforto” do que o deste ano. “Digo com muita tranquilidade: essa peça orçamentária me causa mais conforto que a do ano passado”, declarou na 25ª conferência anual do banco Santander. Haddad participou do evento remotamente, do seu gabinete em Brasília.

Segundo o ministro, o texto de 2024 superestimou as receitas extraordinárias, mas subestimou as ordinárias. Para Haddad, a expectativa econômica para o próximo ano é o que traz solidez para o orçamento. “O meu feeling é de que ela [a proposta orçamentária] está bastante mais ajustada”, disse.

Fernando Haddad diz esperar um orçamento mais confortável para 2025 Foto: Wilton Junior/ Estadao

O governo deve enviar o texto completo do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 até o fim de agosto. O texto ainda poderá passar por mudanças no Congresso. A meta do governo será zerar o déficit, ou seja, não gastar mais do que o arrecadado. Os detalhes dos cortes que a Fazenda fará serão divulgados nesta quarta-feira, 28. A expectativa é que sejam cortados R$ 26 bilhões.

Sucessor de Campos Neto

Haddad também disse que conversou com o presidente Lula e, baseado em um diálogo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recomendou que o nome do sucessor no comando do BC fosse anunciado entre agosto e setembro. “Eu cumpri uma formalidade que me parece mais do que um gesto de educação, que foi conversar com Roberto Campos Neto sobre isso, e nós dois chegamos à conclusão, que foi levada ao presidente Lula, de que agosto seria um bom mês de anúncio para que houvesse prazo de transição”, disse o ministro da Fazenda.

O plano do governo era anunciar o nome ainda neste mês e marcar a sabatina no Congresso nas primeiras semanas de setembro. Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do BC, é o favorito para ocupar o cargo.