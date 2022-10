Ipespe/ABRAPEL: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro tem 47%

A disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantém estável segundo a última versão da pesquisa Ipespe/ABRAPEL, divulgada nesta terça-feira, 25. O petista continua na liderança com 53% dos votos válidos, seguido do atual presidente, que tem 47% da preferência do eleitorado. Os números não sofreram alterações em comparação com o levantamento do instituto feito entre os dias 17 e 18 de outubro.

Lula e Bolsonaro durante o primeiro debate deste 2º turno. Foto: Werther Santana/Estadão

A pesquisa também considerou o cenário estimulado, em que os votos brancos e nulos são considerados e os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados. Nessa situação, Lula tem 50% das intenções de voto enquanto Bolsonaro tem 44%. Os brancos, nulos e os que responderam “nenhum” somam 4%. Quem não sabe ou preferiu não responder representa 2% do total.

Para 78% dos entrevistados, as eleições presidenciais têm muito ou algum interesse. Outros 12% declararam pouco interesse, enquanto 8% afirmaram que não têm interesse. Os que não quiseram ou não souberam responder somam 2%.

A pesquisa entrevistou 1.100 pessoas, por telefone, entre os dias 22 a 24 de outubro de 2022. A margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e a taxa de confiança é de 95,45%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08044/2022.