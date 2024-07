O Brasil que deu a si próprio as funções de vigilante do “processo civilizatório” faz de conta, há anos, que não existe nada de realmente errado com nosso sistema de justiça. Sim, é possível que haja algum exagero aqui e ali, admitem os integrantes do Conselho Nacional de Fiscalização do Estado de Direito e da Democracia. Talvez haja decisões polêmicas por parte do Alto Judiciário - e uma ou outra dúvida sobre a conduta moral de magistrados que participam de “eventos” pagos por magnatas com causas a serem julgadas nas cortes de Brasília. Pode-se debater se está certo julgarem processos defendidos por escritórios de advocacia onde as suas mulheres trabalham. Mais do que tudo, é preciso tomar o máximo de cuidado diante de casos em que a lei é indiscutivelmente violada, na letra e no espírito, pelos supremos juízes da nação. Não se pode esquecer que eles agem assim porque entendem que estão salvando a democracia - missão que, do seu ponto de vista, não pode ser atrapalhada por detalhes formais.

Supremo Tribunal Federal é alvo de questionamentos em determinadas circunstâncias Foto: Wilton Junior/Estadão