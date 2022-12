Janja mostra simulação dos palcos da festa de posse de Lula; veja vídeo

A futura primeira-dama Janja publicou um vídeo nesta terça-feira, 27, com uma simulação da distribuição dos palcos da festa de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 1° de janeiro, em Brasília. De acordo com Janja, o evento terá dois palcos, homenageando as cantoras Elza Soares e Gal Costa, falecidas em 2022.

“Em primeira mão! É assim que vão ficar os dois palcos que estão sendo montados em Brasília: Elza Soares e Gal Costa. Tudo está tomando forma com todo o cuidado e segurança para fazermos uma grande festa popular nesse dia histórico. No dia 1° a alegria vai tomar posse!”, escreveu Janja no Instagram.

Leia também Equipe de Lula entra com ação no Supremo para suspender porte de armas no DF até a posse

A organização da cerimônia de posse de Lula passa por um momento de pressão em meio ao temor de novas ameaças de terrorismo em Brasília. Uma reavaliação da segurança começou a ser realizada após um homem ser preso por tentar detonar uma bomba em um caminhão-tanque abastecido com querosene no Aeroporto Internacional de Brasília.

No momento, a Polícia Civil do DF investiga O envolvimento de ao menos seis pessoas na tentativa de atentado à bomba.

Em paralelo, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que o governo eleito vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta terça-feira, para suspender o porte de armas (autorização para levar para espaços fora da residência) no Distrito Federal nos próximos dias. A ideia é que a suspensão só deixe de valer após a posse do presidente eleito.