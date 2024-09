João Campos gastou mais com marketing do que com moradia? Prefeito do Recife responde a perguntas

BRASÍLIA – Atual prefeito de Recife, o candidato João Campos (PSB) vai em busca da reeleição no pleito deste ano. Com 30 anos de idade, o político ostenta o posto de prefeito mais jovem das capitais brasileiras. Ele lidera isolado a disputa na capital de Pernambuco com 80% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Quaest divulgada no último dia 28 de agosto.

João é herdeiro de um das famílias mais tradicionais da política recifense. Filho de Renata e Eduardo Campos, ele se inspira na trajetória do pai, que foi governador de Pernambuco e ministro de Estado, para construir a sua carreira.

Apesar da popularidade e dos laços sanguíneos, o atual prefeito enfrenta algumas turbulências no mandato, como a acusação de que teria gasto mais recursos da prefeitura com publicidade do que com a construção de moradias populares. “Não, não é verdade. A gente fez o maior volume de investimento de infraestrutura, sobretudo social, na nossa cidade”, rebateu o candidato em entrevista ao Estadão para o Joga no Google - Especial Eleições.

João Campos, prefeito de Recife. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Nesta semana, o quadro trata sobre Recife. No sábado, 7, o entrevistado é Daniel Coelho (PSD) e no domingo, 8, é a vez do ex-ministro Gilson Machado (PL).

Veja a entrevista completa com João Campos:

João Campos tem quantos anos?

Eu tenho 30 anos. Faço (aniversário) no dia 6 de novembro. Fui eleito o prefeito mais jovem da história das capitais aos recém-completados 27 anos. Tenho hoje 30 anos de idade.

É formado em quê?

Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, engenharia civil. Eu sempre quis estudar engenharia. Desde criança, eu dizia que queria ser engenheiro. Eu passei na faculdade, nas unificadas da engenharia, que todas as engenharias entram juntas. Fiz um ano de básico e, ao final desse 1º ano, você escolhe qual é a engenharia que você quer, aí eu escolhi engenharia civil e, a partir do segundo ano de curso, já foi específico de engenharia civil, então me formei. Na engenharia civil, eu gostava de algumas áreas, dentre elas a que gostava bastante era área de hidráulica.

Quem é a mãe de João Campos?

Minha mãe é Renata. Eu sou o segundo filho. A filha mais velha é a Maria Eduarda. Minha mãe e meu pai têm cinco filhos. Eu sou o segundo de casa e é isso.

Quem é o pai de João Campos?

Eu sou filho de Eduardo Campos, recifense, economista. Foi um político brasileiro. Foi governador do Estado de Pernambuco, foi ministro e faleceu quando disputava a Presidência da República do Brasil em 2014, num acidente aéreo em Santos.

João Campos gastou mais em marketing do que em moradia?

Não, não é verdade. A gente fez o maior volume de investimento de infraestrutura, sobretudo social, na nossa cidade. São mais de 10 mil pontos de risco da cidade que foram mitigados, principalmente trazendo infraestrutura para a casa das pessoas, e não reassentando-as. Pessoas que precisariam sair da casa, porque estava em situação de risco, teriam que desocupar, a gente fez uma proteção para que as pessoas continuassem a morar ali, além de três mil unidades que já foram entregues ou que estão em obras neste momento de moradia na cidade. Isso soma um volume enorme de investimento. Muito maior do que qualquer investimento de comunicação, que, inclusive, é importante para a transparência, para comunicar as pessoas do que está sendo feito, para ouvir. Aqui na nossa gestão, a gente costuma dizer que há uma comunicação em duas vias. Você precisa ter, sobretudo, ferramentas que possibilitem escutar, entender e compartilhar a decisão com a sociedade.

Uma curiosidade...

Eu gosto de fazer atividade física. Eu acho que é importante fazer academia de vez em quando, quando tem tempo, e correr. Já corri duas meias-maratonas. Pretendo fazer uma maratona um dia e um Ironman.