Joga no Google Eleições: Série do Estadão pergunta aos candidatos o que mais procuram sobre eles

BRASÍLIA — Principal buscador usado no País, o Google também funciona como um grande depósito de perguntas dos brasileiros. Há quem use para sanar dúvidas de bem-estar, esportes e também sobre os candidatos às Prefeituras neste ano.

E para responder essas questões o Estadão retoma nesta sexta-feira, 9, o Joga no Google. A série em vídeos — iniciada no ano passado com o nome de Joga na Busca — volta, em parceria com o Google, de forma especial para as eleições municipais deste ano.

Sede do Google nos Estados Unidos Foto: Peter Morgan/AP

O Estadão apresentará cinco das perguntas mais feitas por eleitores ao Google sobre os candidatos às Prefeituras de 10 capitais brasileiras. O Google cedeu à reportagem as principais buscas feitas sobre os principais candidatos em suas respectivas capitais. Os dados foram obtidos via Google Trends, ferramenta que calcula e apresenta o interesse de busca no Google.

Para isso, foram apresentadas as buscas feitas pelos usuários em cada uma das capitais entre 1° de janeiro e 17 de julho deste ano.

Foram procurados os candidatos às Prefeituras de todas as regiões brasileiras. São estas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia e Manaus.

O Estadão selecionou os três candidatos melhores posicionados nas principais pesquisas feitas até 17 de julho.

Os episódios irão ao ar três vezes por semana, com cada candidato aparecendo em um dia. Os vídeos serão publicados no Estadão e em todas as redes sociais do veículo na sexta-feira, no sábado e no domingo, sempre às 11 horas. A exceção será para os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que terão os vídeos publicados entre 9 e 13 de setembro.

A cidade que estreia o Joga no Google é a primeira capital do Brasil, Salvador. O candidato à reeleição da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (PSOL) participaram do quadro e responderam às perguntas dos cidadãos soteropolitanos.

O primeiro programa irá ao ar nesta sexta-feira, com Bruno Reis. Geraldo Júnior participará no sábado e Kleber Rosa no domingo.

Assim como no ano passado, quando o Estadão entrevistou ministros, governadores, deputados, senadores e prefeitos, o programa será conduzido por Levy Teles e Weslley Galzo, com a edição de João Abel.

Confira o calendário de publicação:

Salvador

Bruno Reis (União) - sexta-feira, 9 de agosto

Geraldo Júnior (MDB) - sábado, 10 de agosto

Kleber Rosa (PSOL) - domingo, 11 de agosto

Fortaleza

Capitão Wagner (União) - sexta-feira, 16 de agosto

José Sarto (PDT) - sábado, 17 de agosto

André Fernandes (PL) - domingo, 18 de agosto

Belo Horizonte

Mauro Tramonte (Republicanos) - sexta-feira, 23 de agosto

Bruno Engler (PL) - sábado, 24 de agosto

João Leite (PSDB) - domingo, 25 de agosto

Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD) - sexta-feira, 30 de agosto

Luciano Ducci (PSB) - sábado, 31 de agosto

Ney Leprevost (União Brasil) - domingo, 1º de setembro

Recife

João Campos (PSB) - sexta-feira, 6 de setembro

Daniel Coelho (Cidadania) - sábado, 7 de setembro

Gilson Machado (PL) - domingo, 8 de setembro

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB) - segunda-feira, 9 de setembro

Guilherme Boulos (PSOL) - terça-feira, 10 de setembro

José Luiz Datena (PSDB) - quarta-feira, 11 de setembro

Pablo Marçal (PRTB) - quinta-feira, 12 de setembro

Tabata Amaral (PSB) sexta-feira, 13 de setembro

Manaus

Amon Mandel (Cidadania) - sexta-feira, 13 de setembro

David Almeida (Avante) - sábado, 14 de setembro

Capitão Alberto Neto (PL) - domingo, 15 de setembro

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (MDB) - sexta-feira, 20 de setembro

Alexandre Ramagem (PL) - sábado, 21 de setembro

Tarcísio Motta (PSOL) - domingo, 22 de setembro

Porto Alegre

Maria do Rosário (PT) - sexta-feira, 27 de setembro

Sebastião Melo (MDB) - sábado, 28 de setembro

Juliana Brizola (PDT) - domingo, 29 de setembro

Goiânia

Vanderlan Cardoso (PSD) - sexta-feira, 27 de setembro

Adriana Accorsi (PT) - sábado, 28 de setembro

Rogério Cruz (Republicanos) - domingo, 29 de setembro