Pesquisa Quaest no Recife: João Campos tem 80% das intenções de voto

BRASÍLIA – Nova pesquisa do instituto Quaest divulgado nesta quarta-feira, 28, mostra que o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 80% das intenções de voto. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) tem 6% e o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) aparece com 5% da preferência dos eleitores. Os dois últimos estão empatados, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB) Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) e o advogado Técio Teles (Novo) aparecem com 1% das intenções de voto, cada. Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Indecisos somam 1% e outros 6% declararam que pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contratada pela TV Globo e ouviu 900 eleitores recifenses entre os dias 25 e 27 de agosto. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-0763/2024.

A Quaest também realizou uma pesquisa espontânea, na qual os entrevistados não têm contato com uma lista prévia de candidatos e citam o nome de preferência deles. Nesse formato, João Campos foi citado por 54% dos eleitores, Gilson Machado por 3% e Daniel Coelho por 2%. O restante dos candidatos não pontuaram.

João Campos tem 12% de rejeição e apenas 1% não o conhece

O prefeito do Recife tem 12% de rejeição. Outros 86% afirmam que conhecem e podem votar nele em outubro e apenas 1% não o conhece.

Quem lidera em rejeição é Daniel Coelho, com 45% dos recifenses declarando que o conhecem e não votariam nele.

O candidato com menor índice de rejeição é Victor Assis, com apenas 9% do índice negativo. Ao mesmo tempo, ele é mais desconhecido entre todos, com 88% dos eleitores afirmando que não sabem quem ele é.