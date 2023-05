Bancada do PL no Ceará deve ter mandato cassado por fraude à cota de gênero

Em meio ao debate sobre uma possível anistia aos partidos políticos, a bancada estadual do PL no Ceará deve ter o mandato cassado por fraude à cota de gênero. Entre os parlamentares está Carmelo Neto, o mais votado para o cargo no Estado em 2022.

A situação é vista pelo PL como mais um estímulo para tentar aprovar no Congresso um perdão aos partidos que descumpriram as regras que visam garantir maior representatividade no Legislativo. A manobra também conta com apoio de partidos do governo, como o PT.

Nesta segunda, o Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE) formou maioria para cassar as candidaturas dos deputados estaduais do PL. O julgamento foi suspenso após pedido de vista (mais tempo para análise) e deve se retomado no final do mês.

A denúncia diz que houve descumprimento do número mínimo de mulheres (30%) disputando as eleições.

O deputado Carmelo Neto diz que o PT e o PSOL, autores da ação, querem calar a chapa de oposição na Assembleia. “Quem ganha com isso? A democracia, que tem a sua soberania desrespeitada por uma decisão como essa?”, questionou.

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto comandam o PL. Foto: Carla Carniel/Reuters - 06/05/2023

Leia: Câmara acelera PEC que anistia partidos por irregularidades nas últimas eleições