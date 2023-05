Irmão de Flávio Dino articula candidatura ao STJ

O subprocurador-geral da República Nicolao Dino, irmão do ministro Flávio Dino, começou a se posicionar, em conversas com juristas, como pré-candidato à vaga que ainda será aberta no Superior Tribunal de Justiça e é destinada ao Ministério Público.

Nicolao Dino. FOTO: AMANDA PEROBELLI/ESTADÃO Foto: Estadão