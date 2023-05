Ministros são cobrados a ajudar na articulação com partidos

A reunião do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) com partidos da base aliada, nesta quarta-feira (10), tem entre seus objetivos cobrar uma atuação mais firme na articulação política dos ministros que integram as legendas. Padilha pretende se reunir nos próximos dias com PSD, PSB, União e MDB.

No PSB, de acordo com parlamentares, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, não têm interferido nas votações ou cobrado alinhamento.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters - 04/04/2023

Na última quarta-feira (3), a Câmara derrubou, com apoio de deputados aliados, o decreto de Lula que sustava trechos do marco do saneamento.

Líder do PSB, Felipe Carreras (PE) foi um dos que votou contra os interesses do Planalto. O deputado Jonas Donizette (PSB-SP) atribui a divergência à falta de articulação do governo. “O núcleo duro do governo deveria ter feito uma mediação, mas deixou solto. Ninguém se sentiu muito comprometido.”

O presidente Lula indicou a aliados que deve evitar as reuniões com as siglas nesta semana para não enfraquecer a imagem de Padilha, que se tornou alvo de críticas nos últimos dias.

