Justiça da Argentina manda prender 61 foragidos do 8 de Janeiro a pedido do STF

O pedido de prisão para fins de extradição dos acusados foi feito em junho deste ano pelas autoridades brasileiras. O pedido original citava 140 brasileiros. Segundo fonte ouvida pela AFP, já foram feitas prisões nesta sexta-feira, 15. A decisão judicial determina que as prisões podem ser feitas em qualquer cidade argentina.

Ainda cabe recurso judicial para a decisão de extradição dos brasileiros. Eles podem pedir refúgio ao governo argentino, explicou a fonte ouvida pela AFP. O atual presidente da Argentina, Javir Milei, já teve desentendimentos públicos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro que vem defendendo a anistia dos condenados pelo 8 de Janeiro. Milei está entre as autoridades que participarão do G-20 no Rio de Janeiro a partir de segunda-feira.