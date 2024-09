Justiça Eleitoral manda Marçal retirar vídeos ofensivos a Nunes e a Datena de rede social

Ainda nesta terça, o magistrado Murillo d’Ávila Vianna Cotrim determinou que Marçal exclua o vídeo em que cita suposta agressão de Nunes contra a mulher. Em entrevista coletiva após deixar o Hospital Sírio-libanês, na segunda-feira, 16, Marçal afirmou que Nunes deveria explicar se a violência foi de “mão fechada ou aberta”.

“Da análise do trecho do vídeo objeto desta representação, veiculado voluntariamente nas redes sociais do requerido em 16 de setembro, constata-se que tem conteúdo injurioso à pessoa do autor, ao reiterar a utilização da expressão ‘canalha’, bem assim alegação descontextualizada, ao imputar ao autor a conduta de agressão física (’com a mão fechada ou aberta’), que não consta nos documentos oficiais que tratam do caso a que se referiu o candidato réu em sua manifestação”, afirmou o juiz.