Veja, eu peguei um período eleitoral no interior (de São Paulo), quando eu fui juiz no interior. Lá o que se via muito eram algumas coisas, como aquela história do sapato. O sujeito prometia um par de sapatos, dava um quando prometia e se ganhasse a eleição dava o outro pé, então formava o par. Você tinha aí o poder econômico forte, você tinha os coronéis, você tinha o argentarismo, você tinha ainda o problema de o próprio candidato ou o próprio coronel mandar votar, então pegava um ônibus e levava todo mundo. Foi mudando, foi até com o próprio progresso, os abusos foram sendo cortados, mas aparecem outros tipos, até com a evolução tecnológica, que a Justiça Eleitoral ainda não sabe dominar e o que fazer, com essa nova tecnologia, com esses abusos que passam com relação à internet, como o problema da monetização, então você tem sempre coisas novas, e por isso necessita de atenção.

O senhor já viu algo parecido com o que nós tivemos este ano, como cadeirada?

Na campanha atual, campanha com cadeirada, no interior tinha muito. Eu vou te citar um exemplo que ocorreu em Monte Alto (Região de Ribeirão Preto), quando eu era juiz. No dia da eleição, passou um avião jogando panfletos na cidade, então o que aconteceu? Veio a polícia me perguntar o que fazer. Eu respondi: esse avião subiu, ele vai descer. Quando descer, é só prender em flagrante esse pessoal, mas por favor traga esse pessoal para cá, porque eu quero lavrar o auto de prisão em flagrante. E assim foi. Então, o fato de o juiz ser mais ativo, dá bom resultado.

O senhor acredita que fica uma imagem desgastada da Justiça Eleitoral com essas situações, como multa baixa por pré-campanha irregular, cadeirada de um candidato em outro?

Se a gente olhar a Justiça Eleitoral, a gente vai ver uma escalada. Chegamos a Pablo Marçal, que ofende todo mundo, ofende a honra, mente, leva a cadeirada porque provocou. Então, todos esses cenários, a imagem da Justiça Eleitoral fica comprometida com uma imagem também que a Justiça, em geral tem, que já não é boa.