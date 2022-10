Laércio, do PP, é eleito senador por Sergipe

Laércio Jose De Oliveira, do PP, foi eleito senador por Sergipe neste domingo, 2. Com 99,65% das urnas apuradas, o parlamentar recebeu 308.566 votos, o que representa 28,52% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Valadares Filho (PSB), com 266.577 votos. Em 2022, no entanto, Sergipe elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Laércio tem 63 anos e ocupa o cargo de deputado federal pelo Estado desde 2011.

Votos dos candidatos ao Senado em Sergipe