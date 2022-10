SE: Veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores de Sergipe definiram, neste domingo, 2, os 8 deputados federais que irão representá-los na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. A mais votada foi Yandra de André, do União Brasil, com 131.471 votos, seguida por Ícaro de Valmir, do PL, com 75.912. Veja a lista:

Deputados federais eleitos por Sergipe:

Yandra de André (União Brasil): 131.471 votos

Ícaro de Valmir (PL): 75.912 votos

Fabio Reis (PSD): 75.848 votos

Gustinho Ribeiro (Republicanos): 71.831 votos

Rodrigo Valadares (União Brasil): 49.696 votos

Thiago de Joaldo (PP): 45.698 votos

Delegada Katarina (PSD): 38.135 votos

Delegado André David (Republicanos): 31.597 votos