Laudo falso de Marçal contra Boulos tem potencial de tirá-lo do segundo turno, avaliam especialistas

Na avaliação do cientista político Antonio Lavareda, a divulgação do documento falso foi planejada com dois objetivos: frear o crescimento de Boulos na véspera da eleição, impulsionado pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma agenda de campanha ao lado do candidato do PSOL na Avenida Paulista, neste sábado, e ofuscar a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma live na noite de sexta-feira, na qual ele reforçou seu apoio ao atual prefeito. Ambos os candidatos disputam o mesmo segmento de eleitores conservadores e bolsonaristas.

Para Lavareda, a rápida reação da Justiça Eleitoral, com a determinação de retirada da postagem que divulgava o laudo falso e, posteriormente, a suspensão da conta de Marçal no Instagram neste sábado, ajuda a mitigar os impactos negativos na candidatura de Boulos e pode gerar um efeito Backfire na campanha do ex-coach — quando uma estratégia acaba tendo o resultado oposto ao esperado, prejudicando quem a utilizou.