Legislação ambiental brasileira é ‘ignorada e descumprida’, diz presidente do STJ

O ministro destacou a potência do Brasil no combate às crises ambientais, afirmando que o País tem “iniciativas muito sólidas e promissoras de enfrentamento dessas crises, seja no plano Executivo, no Legislativo e também no Judiciário.” Mas que o problema do Brasil hoje “não é falta de legislação” e sim “a dificuldade, muitas vezes de ineficácia absoluta da legislação que ali está, que é simplesmente ignorada, descumprida.”

Segundo Benjamin, “O STJ julga mais litígios ambientais por ano do que todas as cortes supremas da América Latina somadas.” Para ele, é “imprescindível” que haja uma integração entre os Três Poderes no combate às crises ambientais.

O ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues, coordenador científico do evento, declarou que catástrofes como Mariana, Brumadinho, as enchentes do Rio Grande do Sul e as queimadas da Amazônia “deixaram exposta a dificuldade que o Judiciário tem para lidar com crises ambientais de grande magnitude”.