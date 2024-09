Lei define regras para cidades ganharem títulos de ‘capitais nacionais’ por suas características

O processo de concessão do título envolverá a realização de uma audiência pública, que deve contar com a participação de entidades representativas do município e de segmentos diretamente ligados ao motivo da homenagem. Durante a audiência, será possível acolher manifestações de outros municípios que disputem o mesmo título ou de organismos que se oponham à concessão. Importante ressaltar que uma cidade não pode possuir mais de um título de capital nacional.

Apenas nesta quinta-feira, 5, antes da sanção da Lei 14.959/24, quatro projetos do gênero foram aprovados. Farroupilha (RS) se tornou a Capital Nacional da Moda de Inverno, graças ao projeto do deputado Bibo Nunes (PL-RS); Florianópolis passou a ser Capital Nacional das Startups pelo projeto de 2019 do ex-deputado Carlos Chiodini (SC). Já a cidade de Panambi (RS) ganhou o título de Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos através do projeto de lei do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Nesta sexta-feira, 6, o município de Lagoa Vermelha (RS) passou a ser reconhecida como Capital Nacional da Dança da Chula, por meio do projeto de 2019 do ex-deputado Santini (RS).