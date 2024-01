Líder do PSDB na Câmara de SP deixa sigla para apoiar reeleição de Ricardo Nunes

Líder da bancada tucana na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador João Jorge anunciou neste domingo, 21, que vai deixar o PSDB após 32 anos como filiado. A sua saída da sigla, porém, vai ocorrer apenas em março, durante a janela partidária - período em que parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato.

“A dolorosa decisão pela desfiliação foi amplamente debatida com minha base política”, disse Jorge em publicação no Instagram. “Meu destino partidário para disputar a reeleição como vereador da cidade de São Paulo será conhecido depois de conversar com o prefeito Ricardo Nunes a quem apoiariei em sua campanha de reeleição”, acrescentou.

Porém, as negociações para troca de partido na Câmara não se restringem a conflitos internos. Alguns vereadores estão considerando a mudança partidária com o objetivo de obter mais recursos para suas campanhas de reeleição. Outros parlamentares, por sua vez, buscam uma nova legenda por questões ideológicas.

Segundo interlocutores, Sidney Cruz, único vereador do Solidariedade na Câmara, pode deixar o partido em busca de melhores condições. O MDB é apontado como o destino mais provável. Embora Cruz afirme sua lealdade ao Solidariedade, não descarta a possibilidade de trocar de sigla. A decisão será tomada no “momento oportuno”, diz ele.

Também é esperado que o vereador Rinaldi Digilio (União) vá para o PL. Rinaldi foi o autor da proposta que concedeu uma homenagem à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele, porém, nega que exista qualquer conversa neste sentido. “Vim para o União em uma fusão do PSL com o DEM, e por enquanto continuo no União”. disse.

Rubinho Nunes (União), por sua vez, foi procurado por outras legendas, como PP e PL, mas afirma que não pensa em trocar de partido neste momento. “Recebi convites. Mas no momento estou focado em temas importantes pra São Paulo que estão sob meus cuidados, como a privatização da Sabesp e revisão da Lei de Zoneamento”.