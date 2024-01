Andrea Matarazzo já falou com Kassab sobre sondagem do PSDB para disputar Prefeitura de São Paulo

O PSDB sabe que se decidir por candidatura própria à Prefeitura de São Paulo este ano, em vez de apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) perderá pelo menos 5 dos seus oito vereadores. Porém, faz uma conta mais pragmática: se não tiver candidatos, especialmente na capital, corre o risco de desaparecer no Estado - hoje tem 28 dos mais de 200 prefeitos que elegeu.

Na dificuldade para encontrar um nome que aceite o desafio, insiste em atrair de volta à sigla o ex-ministro Andrea Matarazzo para assumir a missão. Matarazzo confirmou à Coluna do Estadão que já falou sobre o tema com o presidente do seu atual partido, o PSD, Gilberto Kassab. “Sempre falamos sobre muitos assuntos e este é de grande importância”, disse.

O ex-ministro Angelo Andrea Matarazzo. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO