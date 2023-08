Lira diz que Brasil precisa ‘cuidar melhor’ de ex-presidentes, em meio a acusações contra Bolsonaro

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta quinta-feira, 17, em São Paulo, uma mudança legislativa que proteja a imagem dos ex-presidentes da República. Ele deu a sugestão após ser questionado sobre as investigações que apuram possível venda ilegal de joias por auxiliares de Jair Bolsonaro. Os objetos foram dados de presente a Bolsonaro, mas pertencem ao Estado brasileiro.

“A gente tem que ter uma legislação que não proteja nada de errado, mas que dê uma certa qualidade de vida para qualquer ex-presidente quando deixe a Presidência da República. É assim nós Estados Unidos e nos países mais civilizados”, afirmou Lira durante o ato de filiação ao PP do secretário da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima.

Arthur Lira foi instado a comentar situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi aliado, mas afirmou que o país precisa cuidar melhor de ex-presidentes Foto: Paulo Sergio / Agência Câmara

Lira, no entanto, não quis dar detalhes da forma como essa legislação seria aplicada. Limitou-se a dizer que não se tratava de anistia a crimes

“Não tenho ideia. Só acho que o tratamento (que tem sido dado a Bolsonaro) não é o tratamento que seja dado à instituição presidente da República”, disse após lembrar imbróglios do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff com a Justiça.

Lira defende direito de o PP ter ministérios, mas Ciro critica hipótese

Lira também afirmou que o PP tem tanto direito quanto qualquer outro partido de comandar ministérios no governo Lula.

Continua após a publicidade

“O governo que se elegeu não elegeu maioria no Congresso Nacional. Como ele vai governar? Não existe meio governo de coalizão ou meio ‘toma lá, dá cá'. Ou é governo de coalizão, ou é ‘toma lá, dá cá'”, disse.

Lira ressaltou, porém, que a decisão de o partido entrar ou não no governo cabe a Lula.

Presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PI), que estava no mesmo evento, foi no caminho contrário. Defendeu que o partido não dê apoio ao governo em troca de cargos e prometeu punição a quem aderir à base do petista.

“Essa forma de governar o país entregando cargos, principalmente estatais, deu errado. Vocês vão ver. Dentro de pouco tempo, vão aparecer os escândalos e, muito pior, o prejuízo para o povo brasileiro.”

Segundo o parlamentar, a divergência entre ele e Lira se deve ao papel institucional do presidente da Câmara. Ele também defendeu que o deputado federal André Fufuca (MA), cotado para assumir uma pasta no governo, será afastado das funções partidárias caso aceite o cargo.

“Nós não fomos votados ao lado deles. Nós não acreditamos neste governo, que cheira a naftalina. Só pensa no passado, só pensa para trás.”

Também afirmou que haverá uma cartilha com pautas inegociáveis para o PP, a exemplo da oposição ao aborto, à descriminalização das drogas e a mudanças na reforma trabalhista.

Continua após a publicidade

“Eles serão obrigados a votar de acordo com a determinação da nossa executiva.”