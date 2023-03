Lula está com pneumonia leve, adia viagem à China e médico diz que ‘provavelmente’ irá no domingo

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem à China que estava prevista para amanhã, 25, por causa de uma pneumonia. Em nota, a assessoria de Lula informou que a pneumonia é “leve” e que ida ao país asiático ficará agora para domingo, 26.

O cardiologista Roberto Kalil viajou de São Paulo para Brasília a fim de examinar Lula, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. “Ele está bem. Está estável”, disse Kalil ao Estadão, na manhã desta sexta-feira, 24, pouco antes de retornar à capital paulista. Questionado se a viagem de Lula à China será mantida, Kalil respondeu que sim. “Provavelmente, ele irá no domingo”, afirmou o médico.

A agenda de Lula chegou a ser cancelada, mas, como ele disse que está se sentindo melhor, decidiu manter os compromissos. Às 15 horas desta sexta-feira, o presidente participará de reunião com ministros e líderes do governo. O encontro foi apenas transferido do Palácio do Planalto para o Alvorada.

Um do principais assuntos da reunião é o rito de tramitação das Medidas Provisórias (MP) no Congresso. Como mostrou o Estadão, o governo está preocupado com a queda de braço entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Há 13 MPs enviadas por Lula à espera de votação no Congresso, entre elas as que relançam os programas Bolsa Família e Minha Casa, Minha Vida. Se não forem apreciadas, as medidas perdem a validade em 120 dias.

“Precisamos de uma solução política para essa crise. Do contrário, isso vai prejudicar muito o País, porque não vai se votar nada. É muito grave”, disse ao Estadão o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

Lula passou por exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 23, ao retornar de viagem ao Rio, Pernambuco e Paraíba com sinais de cansaço e mal estar. Sua pressão estava alta e ele foi diagnosticado com pneumonia.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A viagem terá uma comitiva com cerca de 200 empresários de vários setores, entre os quais infraestrutura, agronegócio, alimentos, roupas, calçados e inovação digital, além de representantes de instituições financeiras.

“Essa viagem é fundamental para trazer investimentos duradouros e talvez seja o marco de uma nova era na relação Brasil-China”, disse ao Estadão o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana. “A ideia é sair de uma relação comercial para uma parceria estratégica com a China. É outro olhar”, completou.

Na avaliação de Viana, o Brasil deve dar um passo adiante ao retomar a diplomacia comercial com seu maior parceiro de negócios. “A China tem Investimento Estrangeiro Direto (IED) e põe no mundo, por ano, US$ 2,6 trilhões. Deste total, para o Brasil são só US$ 30 bilhões. Queremos recuperar o terreno perdido”, argumentou. A título de comparação, a Espanha investe no Brasil US$ 60 bilhões por ano.









