Lula amplia interlocutores nas escolhas para o Judiciário e estende filtro ideológico a mais cortes

Outras escolhas celebradas incluem a advogada Gabriela Araujo, que tomou posse como desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) em agosto — ela é coordenadora do Prerrogativas, casada com o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) e amiga da primeira-dama Rosângela da Silva; Claudio Langroiva, empossado no mesmo mês como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), onde ele defendeu manter as redes de Pablo Marçal (PRTB) suspensas durante a eleição. Sergio Graziano, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC); e Vera Lúcia Araújo, ministra substituta do TSE. Todos são integrantes do Prerrogativas.

No mês passado, o grupo celebrou a nomeação da advogada Cláudia Franco para o TRF-2. Além do Prerrogativas, a candidata teve o apoio direto da primeira-dama, de ministros do governo e de diversos políticos do Rio de Janeiro, incluindo o prefeito Eduardo Paes (PSD).

“Não há nenhum problema em o presidente tomar mais cuidado com as indicações, levando em consideração eventuais equívocos que nós cometemos no passado. Ninguém tem que ter compromisso com o erro. A gente ganhou mais malícia, mais experiência, e estamos buscando pessoas que defendam a nossa visão de mundo. Isso é legítimo”, afirma o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas e amigo de Lula. O grupo vai reunir o presidente, a primeira-dama e uma série de outras autoridades em um jantar na sexta-feira, em São Paulo.