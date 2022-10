Votômetro Estadão: veja o momento da virada de Lula

Publicidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições deste domingo, 30, e foi eleito Presidente do Brasil com 50,83% dos votos, até o momento. Em votação acirrada, o petista começou a apuração das urnas atrás de seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma primeira virada de votos a favor do atual presidente aconteceu às 17h07. Ele se manteve na liderança até às 18h44, quando Lula virou o placar, com 67,76% das urnas contabilizadas. A tendência se manteve até 98,91% das urnas serem apuradas, às 20h. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula ficou matematicamente eleito às 19h56.

Lula ganhou em Minas Gerais, Amazonas, Pará, e nos nove estados do Nordeste - Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Ceará, Maranhão e Alagoas. Já Bolsonaro ficou à frente nos estados do Sul e Sudeste, além de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Acre e Amapá.

O eleitor acompanhou, em tempo real, o desempenho dos candidatos, conforme o avanço da apuração. Os gráficos publicados nesta matéria mostram a corrida eleitoral minuto a minuto e comparam o desempenho entre os dois presidenciáveis também com a performance no primeiro turno.

O primeiro gráfico mostra a evolução conforme o tempo de apuração. Já o segundo gráfico indica a evolução de acordo com o porcentual atingido no primeiro turno. A linha azul mostra o desempenho de Bolsonaro, a linha vermelha representa os votos em Lula.

A virada

Logo quando se iniciou a contabilização dos votos neste segundo turno, o candidato Lula estava na frente. Porém, às 17h07, Bolsonaro tomou a liderança. Aos poucos, a distância entre os dois se reduziu. Uma hora depois da virada de votos, às 18h07, o atual presidente estava com 50,86% dos votos, enquanto o petista está com 49,14%. Até este horário, cerca de 38% das urnas haviam sido apuradas.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemora a vitoria no segundo turno, em Pinheiros Foto: Reprodução/TV Globo

Uma segunda virada de votos ocorreu às 18h44, quando Lula passou Bolsonaro, com 67,76% das urnas apuradas.

Às 19h, o petista estava com 50,40% dos votos, enquanto o presidente com 49,60%. Dezesseis Estados e o Distrito Federal estavam com mais de 90% das urnas apuradas. Eram eles: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O Estado que menos tinham votos contabilizados eram o Maranhão, com pouco mais de 66%, seguido de Minas Gerais, considerado o termômetro das eleições presidenciais no País, com 67%. Já Alagoas, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, além de São Paulo e Rio de Janeiro - os dois maiores colégios eleitorais do Brasil - estavam com 70 a 85% das urnas apuradas.

No primeiro turno, o ex-presidente Lula começou com uma menor quantidade de votos. Na medida em que as urnas foram apuradas, esse percentual cresceu e, às 20h, com 66,7% dos votos contabilizados, ele ultrapassou Bolsonaro, que, até então, estava na frente da disputa.

