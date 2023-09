Lula chega a hospital para passar por cirurgia no quadril; operação deve durar de duas a três horas

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, por volta das 8h, ao hospital Sírio Libanês, em Brasília, para ser internado e realizar cirurgia no quadril. O procedimento é chamado de artroplastia total de quadril e será feito do lado direito. A previsão é de duração de 2h a 3h. Lula dará entrada no hospital para a realização de exames antes do procedimento.

A cirurgia é para eliminar dores que o presidente sente no quadril desde agosto do ano passado. Será instalada uma prótese no lugar das partes lesionadas do quadril.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao hospital Sírio Libanês, em Brasília, por volta das 8h Foto: WILTON JUNIOR

Cerca de quatro pessoas vão operar o presidente, além de dois médicos que o acompanharão, que são o médico pessoal de Lula, Roberto Kalil Filho, e a médica da Presidência da República, Ana Helena Germóglio. Ele tem direito a um acompanhante na UTI. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, acompanha o presidente.

O petista deve ficar, no mínimo, um dia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a expectativa é de que ele deixe o hospital na terça-feira, dia 3 de outubro. A ideia do presidente é não deixar de trabalhar durante a recuperação e despachar com ministros no Palácio da Alvorada, residência oficial, por cerca de três semanas. Não haverá passagem de cargo para o vice-presidente Geraldo Alckmin enquanto o petista se recupera.

Por volta das 17h, Kalil Filho e Germóglio, além do ortopedista responsável pela operação – que ainda não teve o nome divulgado – darão entrevista a jornalistas sobre o procedimento.

Lula deve ser submetido à anestesia geral e o procedimento cirúrgico deve durar cerca de duas horas. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o ortopedista Leandro Ejnisman, especialista em quadril do hospital Albert Einstein em São Paulo, disse que pode ser retirado um pedaço com cerca de 5 cm a 6 cm de diâmetro do fêmur para colocar uma prótese no lugar.

Ejnisman disse que se trata de um procedimento “complexo, mas seguro”. Segundo o médico, a operação deverá deixar o quadril do petista 100% curado. “Mais de 98% dos pacientes têm bom resultado e ficam felizes com a operação”, disse o médico.

A expectativa do governo é que o chefe do Executivo retome as viagens internacionais no final de novembro, quando deve embarcar a Dubai, nos Emirados Árabes, para participar da COP-28. Até lá, deve permanecer em Brasília.