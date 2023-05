Lula convoca Marina e Guajajara após Centrão desidratar pastas do Meio Ambiente e Povos Originários

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para sexta-feira, 26, uma reunião com as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Dentre as pautas, está o debate sobre a Medida Provisória (MP) da reestruturação dos Ministérios. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Na quarta-feira, 24, a comissão mista aprovou a proposta do relator, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), sobre a MP que reorganiza a Esplanada. Foram 15 votos a favor e 3 contra. Após a aprovação, o próximo passo é que a medida possa ser analisada pelo plenário da Câmara.

Na medida, foi aprovado um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina. Outro ministério que perdeu poder com as mudanças feitas foi o dos Povos Indígenas. A demarcação de terras sai da pasta e volta para o Ministério da Justiça.

Presidente Lula fará reunião com ministras nesta sexta-feira, 26 Foto: Adriano Machado / Reuters

O encontro deve ocorrer na manhã desta sexta-feira, ainda sem horário definido, no Palácio do Planalto. De acordo com as informações, a agenda deve contar com Lula, Marina, Guajajara e os ministros palacianos – Paulo Pimenta (Secom), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e general Marcos Antonio Amaro (GSI).

Nesta quinta, Marinareagiu à aprovação da MP. Durante discurso na cerimônia de posse do presidente do ICMBio, Mauro Pires, a ministra falou em “resistir” à situação e comparou o cenário atual ao de um violinista que permanece tocando em um concerto após as cordas de seu instrumento estourarem e, mesmo assim, encanta a plateia.

