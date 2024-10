Lula critica Marçal e pede ação da Justiça contra ‘campanhas que só sabem provocar e mentir’

Em ato de campanha com Guilherme Boulos (PSOL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a Justiça precisa se atentar a “campanhas que só sabem provocar e mentir”.

A fala aconteceu ao ser perguntado sobre o laudo falso que Pablo Marçal (PRTB) publicou a respeito de suposto uso de cocaína por Boulos. A Justiça eleitoral determinou que a publicação seja apagada, mas não suspendeu as contas de Marçal. “A Justiça às vezes é morosa. Às vezes leva tempo (para que decisões sejam tomadas) e aí já acabou a eleição”, disse Lula.

Lula e Boulos durante caminhada na Av. Paulista Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O presidente criticou Marçal e falou que a eleição de Boulos representa uma São Paulo “civilizada”. “O povo já sabe que ele (Marçal) só sabe falar bobagem. Boulos tem biografia e isso vai fazer ele ser prefeito”

Lula desfilou pela Avenida Paulista e pela Rua Augusta com Boulos e sua candidata a vice, Marta Suplicy (PT). A primeira-dama Janja da Silva, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a deputada federal Luiza Erundina (PSOL) também estavam no carro.

De acordo com a campanha de Boulos, 20 mil pessoas acompanharam o ato.