Lula fará pronunciamento em rede nacional sobre 7 de Setembro

Lula participará neste sábado do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios. O tema do desfile será “Democracia e Independência! É o Brasil no Rumo Certo”, com foco no caráter cívico-militar do evento.

O presidente convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para a solenidade. “Eu convidei o ministro Alexandre, em nome do presidente, e ele respondeu prontamente que vai ao nosso desfile do 7 de Setembro. Estou chamando todos os ministros do STF”, disse o ministro da Defesa, José Múcio, em entrevista ao Estadão/Broadcast Político.