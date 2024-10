Lula: ‘É importante conversar com quem tem dúvida, quem acha que Boulos vai invadir a casa deles’

Com o cancelamento de duas caminhadas que faria com o deputado Guilherme Boulos na capital paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma live com o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo e disparou ataques ao adversário, o atual prefeito da cidade Ricardo Nunes (MDB) que disputa a reeleição. Na transmissão ao lado de Boulos, o petista disse que a Prefeitura não tomou medidas para evitar o apagão que assolou a cidade no último dia 11, após fortes chuvas.

“Temos árvores que podiam ser podadas e não foram. Era o mínimo que prefeito deveria fazer”, afirmou durante a live.

O presidente Lula em live com Guilherme Boulos sobre disputa à Prefeitura de São Paulo Foto: Reprodução via X

O presidente disse que 850 mil pessoas tiveram danos em suas casas na capital paulista. Ele reiterou ainda que a população atingida terá direito a um programa de crédito como os moradores do Rio Grande do Sul. “Temos 250 mil comerciantes que têm direito ao Pronampe”, disse. A ajuda será para os empresários que tiveram perdas e para as pessoas que ficaram sem energia por mais de 24 horas.

As caminhadas da campanha de Boulos que teriam a presença de Lula neste sábado foram canceladas por causa do mau tempo. Lula disse que tentará participar de agendas com o candidato psolista no dia 25, após retornar de agenda do BRICS.

PUBLICIDADE Lula fez a transmissão ao vivo nas redes sociais direto de sua casa em São Paulo. Ele convocou seus eleitores a darem uma chance a Boulos, a quem chamou de “grande novidade política dessa eleição”. Disse ainda que, se eleito prefeito, o psolista terá seus projetos analisados sempre em Brasília.

“Temos uma semana para trabalhar. É importante conversar com quem tem dúvida, quem acha que Boulos vai invadir a casa deles. É importante ouvir a verdade sobre Boulos; ele é da maior seriedade”, afirmou.

O deputado federal disse que seu adversário está cometendo o erro de achar que já ganhou o pleito. “Eleição se decide nos últimos dias, e eu vou estar na rua sem parar. Tenho muita confiança que vamos conseguir.”

Publicidade

O presidente citou a vice da chapa de Boulos, Marta Suplicy, indicada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). “Boulos tem como vice a mulher que foi a melhor prefeita da cidade de São Paulo.” Sobre a falta de experiência do atual deputado como gestor, disse que os cargos de gerência podem ser delegados - e pediu expressamente voto ao psolista. Disse ainda que o Palácio do Planalto está aberto a Boulos caso ele seja eleito.

Presidente critica agências reguladoras

Lula afirmou que as agências reguladoras não cumprem seu papel de fiscalizar, ao falar sobre o apagão elétrico que ocorreu em São Paulo. “Há pessoas em agências reguladoras que foram indicadas pelo governo passado, inclusive no Banco Central”, disse.

Lula disse que sua preocupação é cuidar do povo, “depois fazer minhas brigas políticas com quem quer que seja”. Em fala com apelo social, defendeu que o dinheiro tem que circular para melhorar a economia. “Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza.”