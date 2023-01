Lula faz discurso em palco de show da posse, beija Janja e ouve de volta: ‘Esse meu boy é demais’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se reuniram com os artistas que fazem a festa da posse no palco do Festival do Futuro. Janja entrou antes no palco e sambou ao lado de Martinho da Vila, Paula Lima, Zélia Duncan e Fernanda Abreu, entre outros artistas.

Lula chegou ao palco às 23h, acompanhado do vice Geraldo Alckmin e de sua esposa, Lu Alckmin. Lula agradeceu a todos pela participação. “Obrigado a vocês todos por existirem e fazer o que fizeram”, disse Lula. “Estou aqui de novo subindo a rampa do Planalto mais uma vez para provar que podemos mudar esse país.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa no Festival do Futuro, na Esplanada dos Ministérios, ao lado de sua mulher, Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Lu Alckmin Foto: Werther Santana/Estadão

O petista disse que quem estava ali foi alvo de críticas e até de maldições só porque usa camisa vermelha. “O nosso sangue é vermelho e o deles também”, discursou. “Eles sabem perfeitamente o que nós representamos e por isso tentaram nos repudiar e nos repreender. Por isso estamos aqui”, disse Lula ao agradecer o trabalho da primeira-dama Janja.

Pedindo desculpas por não poder ficar na festa, o presidente afirmou que tem que receber 17 chefes de Estado nesta segunda-feira, 2, e que, por isso, precisa se despedir para trabalhar no dia seguinte. “Do fundo do meu coração, obrigado, meu Deus, por permitir que essa gente maravilhosa esteja aqui”, afirmou.

Lula voltou a defender a igualdade de direitos entre homens e mulheres no mercado de trabalho e disse que vai atuar para garantir o acesso a coisas básicas da vida, como alimentação, trabalho, segurança, saúde e educação.

Depois de beijar Janja e incentivar Alckmin a fazer o mesmo com Lu, Lula se despediu do público do Festival do Futuro. Foto: Caio Guatelli/AFP

Lula foi aplaudido por milhares de pessoas que ainda permanecem no gramado central da Esplanada dos Ministérios.

O presidente deu um beijo em Janja no fim de sua fala e arrancou risos ao pedir que Alckmin fizesse o mesmo. “Esse meu boy é demais”, disse Janja, aplaudida pela plateia.