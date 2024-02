“Em uma importante colaboração para fortalecer a imagem brasileira no cenário do comércio internacional, o ex-chanceler e ex-ministro da Justiça Aloysio Nunes Ferreira foi convidado pelo presidente Lula como Head of Strategic Affairs do escritório da Agência em Bruxelas. Estamos felizes em poder contar com toda a experiência para o nosso time”, disse trecho de nota divulgada pela Apex.

“Com uma vasta bagagem política e expertise em relações exteriores e comércio internacional, ele terá entre suas missões consolidar a imagem do Brasil na região. A nomeação foi confirmada em reunião com Lula e com o presidente da Agência, Jorge Viana. Aloysio Nunes esteve também com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ao qual a Agência está vinculada.”