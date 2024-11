Trechos de rodovias federais vão ganhar nomes de religioso, político e líder comunitária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou três projetos de lei que homenageiam personalidades ao nomear trechos de rodovias federais em memória delas. Os projetos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, dia 19.

As homenagens são dedicadas ao arcebispo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, ao ex-governador de Minas Gerais Benedito Valadares e a Janaína Borges de Oliveira, ex-moradora de Guaíba (RS) lembrada por seu trabalho comunitário na cidade.

Presidente Lula sancionou projetos aprovados pelo Senado no mês passado Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE O religioso dará nome a um trecho de 80 quilômetros da BR-356, entre o entroncamento com a BR-040 e a cidade de Mariana, vizinha a Ouro Preto. Ele foi arcebispo da cidade de 1988 até a morte dele, em 2006, e presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O projeto, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e relatado por Dr. Frederico (PRD-MG), foi aprovado pela Câmara em 2019 e pelo Senado no mês passado. Já o político será homenageado com a nomeação de um trecho da BR-262 que abrange os Km 352 a 426, passando pelas cidades de Luz, Campos Altos e Araxá, no Triângulo Mineiro. Valadares, que também dá nome a uma cidade mineira, governou Minas Gerais durante a presidência de Getúlio Vargas, entre 1933 e 1945, e foi senador entre 1955 e 1971.

O projeto foi apresentado pelo ex-deputado Eduardo Barbosa, relatado por Laura Carneiro (PSD-RJ) e aprovado pela Câmara em 2023 e pelo Senado no mês passado.

Já Janaína será lembrada em um trecho da BR-116 que corta os bairros Ruy Coelho Gonçalves e Jardim Santa Rita, em Guaíba. A jovem, que morreu no local vítima de um acidente em 2013, foi destaque por sua atuação no Poder Legislativo da cidade e pela luta por melhorias no acesso justamente a esses dois bairros.

O projeto, aprovado pela Câmara em 2023, tem autoria do deputado Alceu Moreira (MDB-RS) e relatoria de Lucas Redecker (PSDB-RS) e também foi aprovado pelo Senado no mês passado.