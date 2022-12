Lula vai encontrar pela 1ª vez futuros comandantes e diz que Forças Armadas não podem fazer política

BRASÍLIA - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir pela primeira vez nesta sexta-feira, dia 9, com os próximos comandantes-gerais das Forças Armadas. Lula disse que deseja discutir “o futuro do País” com os oficiais-generais apontados por ele, em conversas com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, um dos antecipados.

Ao apresentar Múcio, Lula não citou os nomes dos próximos comandantes. Disse apenas que Múcio é um “grande companheiro, meu ministro” e que já conversou antes com a nova cúpula militar brasileira. Os nomes confirmados por Múcio ao Estadão são o general Julio Cesar de Arruda (Exército), o almirante Marcos Olsen (Marinha) e o brigadeiro Marcelo Damasceno (Aeronáutica).

Lula disse que nos oito anos em que foi presidente manteve boa relação com as Forças Armadas. Ele afirmou que caberá a Múcio formalizar os nomes do comandantes e destacou que não admitirá politização do meio militar. Segundo Lula, não é papel das Forças Armadas tratar de política. “Fui presidente oito anos e tive relação com as Forças Armadas extraordinária. Nunca o Exército, a Marinha e Aeronáutica tiveram tanta ajuda de um governo como do meu”, disse. Mas avisou: “As Forças Armadas têm um papel constitucional de defender os brasileiros de possíveis inimigos externos. Elas não foram feitas para fazer política, para ter candidato”.

O presidente eleito Lula terá encontro com oficiais-generais nesta sexta-feira Foto: Evaristo Sá / AFP

Lula viveu um impasse na relação sensível com as Forças Armadas e não conseguiu nem sequer formar um grupo de trabalho para realizar um diagnóstico do Ministério da Defesa na transição. A escolha dos comandantes visa pacificar a relação e dar início à passagem de comando de forma antecipada, já que os chefes militares nomeados por Bolsonaro indicaram desejo de deixar o cargo antes da posse.