Lula vai receber nove diretórios do MDB e expõe divisão de sigla em torno de Simone Tebet

BRASÍLIA – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com representantes de nove diretórios estaduais do MDB na próxima segunda-feira, 18, em São Paulo. O partido lançou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como candidata à Presidência, mas ela sofre com falta de apoio dos emedebistas nos Estados.

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) discursa em ato do PT em Maceió; já decidiram que vão apoiar Lula os integrantes do MDB do Amazonas, Alagoas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí. Foto: Reprodução/YouTube

Leia também Ato de Lula em Brasília: não aceite provocações, não discuta ou agrida um provocador, recomenda PT

“Vamos fazer uma reunião com todos os emedebistas que estão apoiando o presidente Lula na próxima segunda-feira, em São Paulo. Vamos conversar obviamente sobre os palanques, sobre essa questão nacional, sobre tudo. Logo em seguida teremos os anúncios em torno do Amazonas”, disse o senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo do Amazonas pelo MDB.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Já decidiram que vão apoiar Lula os integrantes do MDB do Amazonas, Alagoas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí. Em Pernambuco, o presidente do diretório estadual Raul Henry tem afirmado que apoia a pré-candidatura de Simone, apesar disso o senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) está dentro do grupo lulista.

No Piauí, o senador Marcelo Castro também tem dito que apoia Simone, mas, ao mesmo tempo, tem diálogo aberto com Lula. O MDB vai indicar o vice do pré-candidato ao governo do Piauí pelo PT, Rafael Fonteles.

Lula recebeu Braga em Brasília nesta terça-feira, 12, no hotel em que está hospedado, e fechou o acordo para um palanque no Amazonas. Mais cedo, o ex-presidente também se reuniu com o senador Omar Aziz (PSD-AM) e com o deputado Marcelo Ramos (PSD-AM), que vão disputar a reeleição para os seus respectivos cargos. Aziz, Ramos e Braga vão apoiar Lula no Estado e abrir palanque para a pré-candidatura presidencial petista.

Mesmo com a pré-candidatura de Simone, o MDB deu aval para que os diretórios estaduais fechassem aliança com outros projetos presidenciais. Além da ala lulista, uma parte do MDB, concentrada no Sul, também tem acenado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Diante da autorização do partido para que os Estados fechem uma aliança diversa da pré-candidatura presidencial da senadora, Braga afirmou que um movimento de contestação à candidatura presidencial própria do MDB enfraqueceu. Apesar disso, o senador também deixou claro que é preciso um diálogo dos diretórios estaduais com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

“O MDB na realidade está liberado neste momento, mas tem uma questão que a gente precisa obviamente conversar, que são 9 dos 27 Estados no palanque do presidente do Lula. Essa questão precisa ser conversada e vamos conversar tanto com o presidente Lula, quanto com o presidente Baleia”, disse Braga.

Para reforçar a defesa da pré-candidatura de Simone, Baleia divulgou uma foto ao lado dela e disse “Ela sim”.

E L A



S



I



M pic.twitter.com/X9VzldXs6A — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) July 12, 2022

O deputado José Guimarães (PT-CE), que faz parte do setor do partido que articula as eleições estaduais, enumerou alguns dos Estados onde o PT e MDB vão estar juntos. No Ceará, o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) já decidiu que vai apoiar Lula, mas uma aliança com o PT local ainda está indefinida.

“O Lula vai conversar ainda com esse time ainda do MDB, mas o caminho está aberto. Está consolidado no Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte está resolvido, Alagoas está resolvido, Piauí eles têm a vice, está resolvido, Bahia está resolvido com o MDB e só falta o imbróglio com o Ceará”, disse Guimarães.