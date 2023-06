Lula visita fábrica de empresário que confessou propina na gestão petista de Celso Daniel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da inauguração das instalações da Eletra - Tecnologia de Tração Elétrica, nesta sexta-feira, 2, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Companhia do setor de transporte público com produção de ônibus elétricos, a fábrica tem como um dos donos empresário que já confessou pagamento de propinas ao Partido dos Trabalhadores no passado.

João Antonio Setti Braga, sócio da Eletra, foi um dos personagens de um dos primeiros escândalos de corrupção em gestões petistas, antes de Lula ser eleito pela primeira vez, em 2002. Em julho de daquele ano, em meio às eleições presidenciais, ele prestou depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) criada na Câmara Municipal de Santo André para investigar o pagamento de propinas a agentes da gestão Celso Daniel (PT), morto em janeiro daquele ano.

Lula cumpre agendas em São Bernardo do Campo nesta sexta, 2 Foto: TABA BENEDICTO

O empresário admitiu ter feito pagamentos de R$ 2,5 milhões em valores da época a secretários do então prefeito. Setti Braga chegou, durante o depoimento, a especular se Celso Daniel teria sido assassinado por “queima de arquivo”, o que nunca ficou comprovado pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Esta versão foi endossada anos depois, quando o empresário a reiterou à CPI dos Bingos no Congresso Nacional, que ficou conhecida por deflagrar esquemas que ligavam políticos à máfia de caça níqueis ligada ao contraventor Carlinhos Cachoeira. Os fatos envolviam uma outra empresa de viação da família.

Lula participou de uma conversa breve com executivos do grupo. A irmã de Setti Braga, Maria Beatriz – sua sócia na companhia –, participou da reunião com o presidente. Por motivos de saúde, segundo uma fonte ligada à diretoria da Eletra, Setti Braga não estava presente.

Ao lado de ministro da Educação, Camilo Santana, e da primeira-dama, Janja, Lula participou de inauguração de laboratórios da UFABC Foto: Taba Benedicto/Estadão

O petista ganhou miniatura de ônibus da Eletra e exaltou Maria Beatriz, por ser empresária mulher e pioneira no setor de veículos elétricos. Lula disse que Maria Beatriz é uma mulher “persistente”. “Eu a conheço há mais de 20 anos e desde aquela época ela já falava do desafio de implantar ônibus elétrico.”

UFABC

A conversa se deu na fábrica após o evento de inauguração de laboratórios da Universidade Federal do ABC (UFABC), no câmpus de São Bernardo do Campo. O petista discursou ao lado de nove ministros, que incluem nomes como Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Marcio França (Portos e Aeroportos) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Durante o encontro, em uma garagem da fábrica, Lula foi convidado a dar uma pequena volta pela empresa em um de seus ônibus. O Estadão procurou a assessoria de imprensa da Eletra e pediu posicionamento da companhia e de João Setti, mas até a publicação desta reportagem a empresa ainda não havia se pronunciado.