Lupi critica ala do PDT que se aliou a candidato bolsonarista em Fortaleza e declara apoio a petista

O presidente licenciado do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, criticou nesta quinta-feira, 17, a posição de integrantes de sua legenda que declararam apoio ao candidato bolsonarista à prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) em detrimento do petista Evandro Leitão.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ministro classificou Fernandes como o representante da “direita raivosa e carcomida” e “filhote da ditadura”, em referência a uma fala de Leonel Brizola, quadro histórico da sigla.

Infelizmente (...) nós temos uma realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcomida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com sua face a face dos filhos da opressão, os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura como falava Leonel Brizola. Um partido como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura", disse o ministro. O PDT faz parte da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas no Ceará rivaliza com os petistas por influência de Ciro Gomes. O representante pedetista na eleição em Fortaleza, o atual prefeito José Sarto, recebeu 164.402 votos (11,75%) e ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

O presidente licenciado do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, declarou apoio a Evandro Leitão (PT) no segundo turno em Fortaleza Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O partido optou pela neutralidade, deixando que os integrantes escolhessem quem apoiariam. Ciro não declarou apoio oficialmente a nenhum candidato, mas disse que não será “puxadinho do PT”. Nesta semana, seis dos oito vereadores eleitos pelo PDT na capital cearense declararam apoio a Fernandes.

Gardel Rolim, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, PPCell, Jânio Henrique e Marcel Ehrich Colares postaram fotos ao lado do candidato do PL, usando adesivos com o número do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outros dois vereadores pedetistas eleitos, Adail Júnior e Luciano Girão, fizeram o caminho contrário e afirmaram que no segundo turno apoiarão o candidato petista. O posicionamento dos novos vereadores resultou em uma nota de repúdio publicada pela Juventude do PDT no último sábado, 12. Em 2020, quando Sarto foi ao segundo turno contra Capitão Wagner (então no PROS, hoje no União Brasil), os petistas estiveram ao lado dos pedetistas.

“O PDT sempre esteve na linha de frente na luta por justiça social, democracia e pluralidade do povo brasileiro, ideais que o candidato bolsonarista repudia”, diz a ala jovem da sigla em nota, acrescentando que “trabalhista não vota em bolsonarista” e declarando nominalmente apoio a Leitão.

Ciro comentou na publicação citando casos de outras capitais nordestinas onde a sigla já estaria, de alguma forma, apoiando o PL, pedindo “mais respeito” e afirmando que, caso contrário, ia dizer “mais algumas coisas” que o partido “está precisando ouvir”.

“O que de pior pode acontecer em Fortaleza é a a premiação do maior esquema de corrupção da historia do Ceará”, escreveu o ex-presidenciável, que concluiu o comentário afirmando que “não é nem nunca será um puxadinho do PT”.

O presidente nacional do PDT, André Figueiredo, havia publicado uma nota na última quinta-feira, 10, afirmando que seguiria o posicionamento do partido e manteria a neutralidade partidária no segundo turno,, mas voltou atrás e na segunda-feira, 14, declarou apoio ao candidato petista em um vídeo ao lado de Evandro Leitão em seu perfil no Instagram.